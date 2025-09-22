O retorno do período chuvoso em Goiás traz alívio para o calor intenso e a baixa umidade. Com ele, porém, surgem outros desafios, como alagamentos e acidentes provocados pela queda de árvores e frutas.\nNa edição de fim de semana, O POPULAR destacou um fator adicional de preocupação: com as chuvas, aumenta o risco de contaminação do Rio Meia Ponte pelo chorume gerado no Aterro Sanitário de Goiânia.\nEmbora o tema não seja tratado com transparência pelos órgãos responsáveis, a reportagem apurou indícios relevantes em processos judiciais e nas respostas enviadas pelas autoridades.\nO chorume, resultado da decomposição de resíduos sólidos, é rico em metais pesados e altamente tóxico para o solo, a vegetação, os recursos hídricos e a fauna. O problema se arrasta há cerca de 14 anos, sem uma solução eficaz.