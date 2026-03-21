Reportagem publicada na edição desta sexta-feira (20) revela que as últimas chuvas provocaram novos estragos na Marginal Botafogo. Em um dos trechos, entre o viaduto da Rua 305 e a Avenida Goiás Norte, camadas de solo estão se soltando, erosões avançam e trincas cortam a terra entre o leito do córrego e a via expressa. Os problemas surgem enquanto outros sequer foram reparados, o que mostra o nível de degradação da Marginal. Outra erosão em ponto da pista no Centro da capital segue aberta há mais de um mês, com obras de contenção paralisadas. As intervenções pontuais, de qualquer forma, são paliativas e tratam apenas o efeito, mas não a causa, alerta o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A vice-presidente da entidade, Juliana Matos, afirma que, se não houver um projeto integrado, as erosões tendem a voltar cada vez mais agressivas. A Prefeitura de Goiânia diz que será lançada licitação neste ano, para a construção de piscinões e revitalização da canalização. São soluções complexas, que exigem investimento, mas não podem ser adiadas, sob pena de colocar a população em risco.As medidas precisam ser encaradas como prioridade, para evitar que as cicatrizes da Marginal continuem expostas.