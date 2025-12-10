O presidente Lula assinou, nesta terça-feira (9), a medida provisória que altera completamente o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em resumo, a MP simplifica a vida dos candidatos ao documento e daqueles que precisam renová-lo.Entre as novidades estão a retirada da obrigatoriedade de frequentar aulas de direção nas autoescolas, a ampliação do número de pontos para reprovação no exame prático, a redução dos custos dos exames médicos e psicológicos e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas que não cometerem infrações.O ponto central da MP é a redução do custo da CNH, que hoje chega à casa dos R$ 3 mil — sem contar os retestes. Dessa forma, o governo federal pretende tornar a autorização para dirigir mais acessível. Estima-se que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e outros 30 milhões têm idade para obtê-la, mas não o fazem por causa do custo.Sob esse prisma, as novas regras são positivas. Porém, os números do trânsito são alarmantes. Em Goiás, 1.021 pessoas morreram nas estradas em 2024. Com as facilidades para obter a CNH, torna-se ainda mais necessário que os exames teóricos e práticos assegurem que os futuros condutores sejam realmente qualificados.