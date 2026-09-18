As estatísticas de feminicídio em Goiás seguem em alta, sem sinais de arrefecimento. No primeiro semestre de 2026, foram registrados 47 casos, um estarrecedor aumento de 110% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 22 ocorrências. Os dados são do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério das Mulheres. O crescimento contrasta com outros indicadores criminais do Estado, que apontam redução significativa em crimes contra a vida. Na série “O Assunto É...”, publicada pelo O POPULAR, os candidatos ao governo de Goiás citam estratégias semelhantes para enfrentar o problema: ampliação da Patrulha Maria da Penha, novas unidades da Delegacia da Mulher e fortalecimento das parcerias com o Judiciário. São iniciativas importantes, mas a complexidade desse tipo de crime pede abordagens complementares, como o fortalecimento da rede multidisciplinar de proteção às vítimas, a ampliação de oportunidades para a autonomia financeira das mulheres e mudança cultural. Afinal, as estratégias tradicionais têm se mostrado insuficientes para conter o avanço desse fenômeno.