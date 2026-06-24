Empresários e trabalhadores do setor de supermercados travam, há meses, uma disputa sobre o funcionamento dos estabelecimentos em Goiás. A divergência gira em torno da abertura aos domingos, seja em horário integral ou parcial.Sindicatos que representam os trabalhadores defendem a limitação do atendimento nesse dia. Já as entidades patronais resistem, pois avaliam que a restrição pode provocar perda de faturamento — o que, na visão delas, geraria um efeito cascata sobre o emprego e os preços ao consumidor.Atualmente, a questão está nas mãos da Justiça: por meio de decisão liminar, os supermercados obtiveram autorização para abrir normalmente. Ainda assim, o cenário permanece longe de um consenso.A disputa é apenas uma das faces das transformações pelas quais passa o setor. Há anos, os estabelecimentos enfrentam dificuldades crônicas para atrair e reter mão de obra. Como O POPULAR já mostrou, empresas têm oferecido benefícios extras, inclusive com redução de jornada, e ainda assim não conseguem suprir as vagas. Nesse contexto, empresas e trabalhadores precisam de bom senso para encontrar uma saída equilibrada para os dois lados.