Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) revelou um preocupante distanciamento entre os estudantes do ensino fundamental e as escolas que frequentam. Realizado durante a Semana de Escuta das Adolescências nas Escolas, em parceria com diversas entidades, o levantamento constatou que a rejeição dos alunos aumenta com a idade, atingindo os piores índices entre os que estão no 8º e no 9º ano. De modo geral, uma parcela significativa dos adolescentes não considera a escola um ambiente acolhedor, não demonstra admiração pelos professores — apenas 40% dizem valorizá-los e respeitá-los — e enfrenta dificuldades para estabelecer relações de amizade. Quanto ao conteúdo, grande parte dos estudantes vê pouca relevância no que é apresentado em sala de aula. Apenas entre 38% e 48% acreditam que as disciplinas tradicionais são importantes para seu desenvolvimento. Num cenário em que os avanços na educação brasileira ocorrem de forma lenta, compreender o sentimento dos estudantes pode abrir caminho para novas abordagens no ambiente escolar, especialmente nos anos finais do ensino fundamental — etapa crucial na formação dos futuros adultos.