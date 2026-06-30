A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instrumento normativo do Ministério da Educação, incentiva o envolvimento da comunidade com as escolas como forma de potencializar o desenvolvimento dos estudantes.Um bom exemplo dessa prática pode ser observado na Escola Municipal Bispo Abgail Carlos de Almeida, na Vila Paraíso, na região do Vale do Meia Ponte, em Goiânia. Por meio de sugestões de pais e alunos, a escola passou por uma requalificação que extrapolou os muros da unidade.Além da pintura do prédio escolar, as intervenções incluíram a adoção de mão única na rua em frente, a criação de um espaço de embarque e desembarque e a instalação de bancos nas calçadas. O trabalho é parte de um projeto-piloto da Prefeitura. Há expectativa de que outras 19 escolas passem pelo mesmo processo, embora, infelizmente, não exista orçamento específico.Iniciativas desse tipo devem receber atenção do poder público, que precisa estimular a participação contínua — e não apenas pontual — da comunidade. Além disso, essas ações merecem ser ampliadas para toda a rede, respeitando as necessidades específicas de cada escola.