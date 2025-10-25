A Prefeitura de Goiânia deu novos passos para a concessão de parques da cidade. Inclusive, aumentou o número de áreas que serão terceirizadas para a iniciativa privada: de 11 para 14, após análise de viabilidade técnica, financeira e ambiental.A ampliação foi confirmada pelo Paço Municipal nesta sexta-feira (24), aniversário da capital, como mostra reportagem publicada na edição deste fim de semana. A estratégia da gestão municipal é realizar uma concessão casada: quem arrematar um parque mais atrativo terá de assumir outro com menor potencial.No meio da semana, a coluna Giro já havia antecipado um corte de 80% no orçamento destinado à manutenção dessas áreas verdes para o próximo ano. As novas movimentações se somam a outras ao longo do ano. Antes, a Prefeitura já havia notificado vendedores de coco — que terão de desmontar estruturas fixas nesses locais — e anunciado regras para aniversários e outras comemorações e reuniões nos parques.A terceirização não é um mal em si — tampouco é uma solução milagrosa. De toda forma, requer garantias de que esses bens públicos continuem servindo à população, sem restrição de acesso ou constrangimentos de qualquer natureza.