A gestão de Sandro Mabel (UB) pretende conceder à iniciativa privada a administração de alguns parques e dos mercados municipais de Goiânia. Trata-se de uma proposta que deve ser amplamente debatida, com espaço garantido para a manifestação da sociedade, a fim de evitar qualquer restrição ao uso democrático desses espaços.O modelo a ser apresentado pelo prefeito à iniciativa privada deve ser definido apenas no ano que vem, mas tenta sucesso onde outros fracassaram por falta de interesse dos investidores.O Paço Municipal cita como inspiração as concessões dos parques Ibirapuera e Villa-Lobos, ambos localizados em São Paulo. É importante, portanto, avaliar o que ocorreu desde então.Em ambos, houve melhorias na segurança e na infraestrutura — incluindo banheiros, áreas para a prática de esportes e paisagismo. Eventos culturais se tornaram mais frequentes.Por outro lado, moradores relatam aumento nos valores do estacionamento, cobrança de taxas para assessorias esportivas e poluição sonora.A concessão, por si só, não é boa nem ruim. Tudo depende de como será conduzida — o que torna fundamental que o processo seja acompanhado de perto por toda a sociedade.