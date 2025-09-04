O governo de Goiás deu início ao processo de concessão do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, na região Sul do estado. O processo prevê que um parceiro privado assuma a gestão de uma área de 123 quilômetros quadrados, composta por trilhas, cânions, cachoeiras e outras belezas naturais. O vencedor da concorrência poderá explorar o turismo local por 30 anos. Em contrapartida, deverá investir em infraestrutura, segurança, orientação aos visitantes, manutenção e manejo ambiental. Atualmente, o parque recebe cerca de 60 mil pessoas por ano. No entanto, o potencial é expressivo: mais de 10 milhões de turistas passam por Caldas Novas anualmente — e o parque abrange outros 10 municípios. A concessão pode trazer benefícios e melhorias na experiência dos visitantes. Por outro lado, há o risco de exploração intensiva e elitização do acesso — o valor do ingresso pode chegar a R$ 60 em poucos anos. Por isso, o processo deve ser conduzido com contratos claros, fiscalização ativa por parte dos órgãos públicos e participação efetiva da sociedade — especialmente porque ele pode servir de referência para futuras concessões em outros parques estaduais goianos.