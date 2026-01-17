Balanço apresentado pela Prefeitura e pela direção da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), cujos números foram antecipados pelo POPULAR na edição desta sexta-feira (16), mostra um cenário mais favorável do que o do início de 2025.A dívida da empresa, acumulada ao longo de anos de gestões perdulárias e ineficientes, foi reduzida em R$ 2,1 bilhões. A diminuição foi de 83%.A maior parte dessa redução vem da renegociação com o governo federal: de R$ 2,2 bilhões, o passivo caiu para R$ 377 milhões — ainda faltam alguns detalhes, mas o Paço Municipal trata a repactuação como certa.Houve também renegociação de débitos trabalhistas e com fornecedores, além de corte na folha de pagamento. O número de servidores em cargos de chefia caiu drasticamente, de 639 para 217.Vale ressaltar que os dados positivos são posteriores à terceirização da coleta de lixo em Goiânia — portanto, é natural que a estrutura da companhia seja menor — e que a empresa ainda dependa dos contratos com a Prefeitura.Ainda assim, com a melhora da saúde financeira, a Comurg pode deixar de ser uma sorvedora de recursos públicos.