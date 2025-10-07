A conversa entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira (6), permite um otimismo moderado quanto à retomada da normalidade nas relações comerciais entre os dois países — o que é de grande interesse para Goiás.Na reunião, realizada por videoconferência, os temas econômicos dominaram a pauta. Um sinal positivo, considerando o clima beligerante contaminado pela política nos últimos meses. Agora, cresce a expectativa por um encontro presencial. Até lá, os governos devem intensificar as tratativas sobre o tarifaço imposto por Trump a produtos brasileiros, além de discutir temas de interesse dos norte-americanos, como a exploração de terras raras e a regulação das redes sociais no Brasil. O diálogo entre Lula e Trump não decorre de simpatias pessoais. Houve um trabalho intenso de articulação por parte de agentes governamentais e empresariais. As exportações brasileiras para os EUA caíram 20% em setembro, e os produtos básicos ficaram mais caros por lá. Portanto, a reaproximação interessa a ambos os lados. A cautela, no entanto, deve ser mantida, já que Trump tem se mostrado imprevisível.