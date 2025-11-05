O mundo se prepara para as discussões da 3ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, que começa na próxima segunda-feira (10), em Belém. Trata-se de um dos eventos mais importantes do planeta, já que seu propósito é abrir espaço para negociações e fortalecer compromissos para limitar o aquecimento global. Poucas coisas são tão relevantes no atual momento da história, já que a crise climática é determinante para a sobrevivência. Relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), lançado nesta terça-feira (4), indica que o planeta excederá a marca acordada em Paris, com aquecimento acima de 1,5 C°. O documento apresenta novo recorde de emissões e avalia que o mundo está com metas mais frágeis, junto com um cenário político complexo para resolver o gigantesco problema. O impacto de tudo isso é uma escalada de riscos e prejuízos, aponta o estudo da ONU. Tais consequências já estão na rotina das grandes cidades, como Goiânia, que enfrenta fenômenos extremos no período de estiagem e de chuvas. Precipitações volumosas, violentas rajadas de vento, seca intensa e ondas de calor são o mais claro alerta de que a situação é crítica. Não há como cruzar os braços.