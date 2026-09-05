Depois de três meses engavetado, o projeto de lei que revoga a permissão para a ampliação do adensamento na Avenida Fued José Sebba, na região sul de Goiânia, voltou a tramitar na Câmara Municipal. Caso seja aprovado, representará uma bem-vinda correção de rumo por parte da Casa. A autorização para a construção de edifícios de grande porte nas imediações da via foi aprovada pelos vereadores em 2024. Embora tenha sido vetada pelo então prefeito Rogério Cruz, a medida acabou sendo promulgada pela Câmara. Agora, os vereadores voltarão a discutir o tema, por meio de um projeto de lei que revoga o dispositivo. A região cortada pela avenida tem localização privilegiada e, por isso, desperta grande interesse econômico. Contudo, arquitetos, urbanistas e ambientalistas alertam para os riscos decorrentes de mais adensamento. Trata-se de uma via que já enfrenta graves problemas de mobilidade. Além disso, em razão do forte declive, ela funciona como um canal para águas pluviais em direção ao Córrego Botafogo, piorando os frequentes episódios de alagamento. O novo projeto de lei representa, portanto, uma oportunidade para evitar o agravamento desses problemas.