A Prefeitura de Goiânia decidiu resgatar os projetos de corredores de ônibus na capital, que avançavam em marcha lenta nos últimos anos. Na atual gestão, apenas o corredor da T-7 foi retomado, com previsão de conclusão até o fim deste ano.\nConforme O POPULAR mostra em primeira mão na edição desta segunda-feira (6), o Paço Municipal concluiu o processo administrativo para a contratação de empresas responsáveis pela elaboração dos projetos executivos de cinco trechos.\nEstão na lista as avenidas 24 de Outubro, T-63, 85, Castelo Branco e Independência. Juntas, elas somam pouco mais de 32 quilômetros. Há, ainda, 3,5 quilômetros adicionais de trechos destinados à circulação de bicicletas. A segregação de espaços nas vias para a circulação dos ônibus é estratégica, pois ataca um dos principais problemas do modal: as viagens excessivamente longas.