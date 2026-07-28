Reportagem da edição desta segunda-feira (27) revelou que o gasto dos vereadores com cota parlamentar cresceu mais de 10% neste semestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento de despesas coincide com o ano eleitoral e com o fato de que mais da metade dos vereadores pretende disputar vagas na Assembleia ou no Congresso Nacional.\nO maior valor foi consumido com a divulgação de atividade parlamentar, que inclui produção de conteúdo e ações de publicidade do mandato. Os números chamam a atenção por sugerirem um empenho incisivo na própria reeleição.\nNão há nada de irregular no gasto ou em propagandear as ações desenvolvidas durante o exercídio parlamentar. O que se espera, no entanto, é que as atividades realmente correspondam às demandas da população, as quais se agigantam à medida que a cidade cresce. Expansão urbana, mobilidade, drenagem, desenvolvimento sustentável, saúde, educação e redução de impactos climáticos estão os imensos desafios a serem enfrentados em Goiânia.