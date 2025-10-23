Longe dos aterradores dados dos picos de 2020 a 2022, a Covid-19 foi banalizada, o que é um erro. Ainda que os números tenham efetivamente caído, a doença segue perigosa, exigindo precauções. A permanência das infecções se dá, entre outros fatores, pela capacidade de mutação do vírus Sars-CoV-2, causador da doença. Atualmente, a variante que mais preocupa é a XFG, classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “em monitoramento”. O alerta decorre de sua alta capacidade de transmissibilidade. Tanto que, detectada pela primeira vez em julho em Goiás, ela já corresponde a 97% dos diagnósticos no estado. Contribui para seu alastramento a baixa cobertura vacinal, principalmente entre os bebês com até um ano de idade. Nessa faixa etária, apenas 1,4% da população goiana está imunizada. A negligência em relação à vacinação tem, como pano de fundo, a desinformação e até mesmo o sucesso dos próprios imunizantes. Sem o caos inicial, as pessoas perderam o medo do coronavírus. Só que a Covid-19 ainda mata. Este ano, 103 casos de síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus evoluíram para a morte. A ameaça segue real. Por isso, não se deve baixar a guarda.