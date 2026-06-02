Na semana passada, O POPULAR acompanhou o drama de mães que precisam de acompanhamento para filhos cardiopatas na rede pública estadual. Os relatos convergem para a mesma queixa: a demora para a realização de consultas e cirurgias, que pode variar de alguns meses a quase um ano.O atendimento especializado a crianças com patologias cardíacas está concentrado no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), responsável por exames e procedimentos de rotina, e no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde são realizadas as cirurgias.Na lista da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), há 60 pacientes aguardando por uma cirurgia cardíaca pediátrica. O tempo estimado de espera é de 117 dias. No entanto, segundo o Instituto Corações em Rede, o número é subnotificado, pois muitas crianças sequer conseguem acesso às consultas iniciais e, portanto, não entram na fila.A secretaria atribui parte da demora a problemas no aplicativo utilizado para os agendamentos. Independentemente disso, cabe à SES agilizar o atendimento a essas crianças, já que, em razão da gravidade das doenças cardíacas, o tempo pode significar a diferença entre a vida e a morte.