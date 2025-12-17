O relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), divulgado nesta terça-feira (16), explica os motivos que levaram à crise no atendimento das maternidades públicas em Goiânia, no período compreendido entre janeiro de 2023 e junho de 2025.O documento revela inconformidades em 92% dos procedimentos realizados nas maternidades Nascer Cidadão, Célia Câmara e Dona Iris, em relação às normativas do SUS — uma discrepância alarmante.Os técnicos identificaram falta de infraestrutura, equipamentos, medicamentos e profissionais, inclusive anestesistas e pediatras, o que é inadmissível em unidades com esse perfil. Constatou-se também que a Prefeitura recebeu recursos para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) que estavam fechadas.A situação é grave e expõe as condições a que mulheres e crianças dependentes do atendimento público estiveram submetidas.O relatório do DenaSUS reforça os achados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) em 51 unidades de saúde da Prefeitura de Goiânia. Até o prefeito Sandro Mabel (UB) admitiu que o setor é falho.Já que todos concordam com o diagnóstico, é hora de dar à saúde a atenção que ela precisa.