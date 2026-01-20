A edição do POPULAR desta terça-feira (20) traz uma informação grave: dez cursos de medicina de Goiás obtiveram nota insatisfatória no Exame Nacional de Formação Médica (Enamed), que avalia os estudantes da área.\nEm uma escala que vai até 5, esses cursos tiveram notas 1 e 2 na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Isso significa que os alunos acertaram menos de 60% das 100 questões propostas.\nSegundo o MEC, as perguntas tratam de “questões básicas” da formação médica e são aplicadas aos graduandos do último ano — o que torna o desempenho ainda mais alarmante.\nDe 304 cursos no País, 99 tiveram nota insatisfatória — cerca de um terço. Em Goiás, apenas 16 cursos foram avaliados.\nAs instituições com desempenho inadequado não poderão abrir novas turmas e serão excluídas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).