Nesta semana, a Prefeitura deve encaminhar o projeto Morar no Centro para apreciação dos vereadores de Goiânia. A proposta é subsidiar o aluguel para famílias que queiram morar na região, além de isentar os proprietários dos imóveis do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).O valor investido pelo poder público ainda não está definido, mas deve girar em torno de R$ 800. O restante do aluguel deverá ser custeado pelas famílias beneficiárias, que precisarão atender a determinados critérios.A expectativa do Paço Municipal é que cerca de 16 mil pessoas optem por morar no Setor Central, elevando a população dos atuais 9 mil para 25 mil habitantes. Essa ocupação deve ocorrer de forma gradativa e terá um custo aproximado de até R$ 2,4 milhões por mês.O programa parte de uma nova premissa para tentar revitalizar o Centro de Goiânia: o aumento do número de moradores no bairro e, consequentemente, a atração de atividades econômicas.Ainda é preciso aguardar para saber qual será a adesão ao projeto. No entanto, o incentivo financeiro precisa vir acompanhado de ações de requalificação urbana e de segurança pública, para tornar a região novamente atrativa para a população.