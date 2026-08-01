Uma nova manifestação em defesa das árvores está prevista para este domingo (2). Mais uma vez grupos que condenam remoções injustificadas ou podas drásticas se reúnem no Lago das Rosas, local que teve importante papel na consolidação dos movimentos. A notícia de que 50 árvores seriam arrancadas no parque para obras de revitalização serviu como combustível para que a indignação aflorasse intensamente. A reação foi tamanha que a Prefeitura de Goiânia voltou atrás e suspendeu o corte previsto no projeto.\nAs denúncias, no entanto, não pararam por aí. Quase diariamente moradores de diferentes regiões da capital expõem nas redes sociais vídeos ou fotos com imagens de podas mutiladores ou retirada de árvores. Diante da pressão popular, a gestão municipal fez o primeiro transplante de espécimes para dar andamento a uma obra de trânsito. Não há garantia de que os exemplares sobreviverão. A técnica é complexa, demorada e de alto custo.