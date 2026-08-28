Confirmando as previsões da Secretaria da Economia, o governo de Goiás encerrou o primeiro semestre com déficit primário de R$ 750 milhões. O resultado indica o avanço do saldo negativo em direção aos R$ 2,5 bilhões projetados para o ano na Lei Orçamentária Anual (LOA). Este será, portanto, o segundo ano consecutivo em que o Estado gastará mais do que arrecada, desconsiderados os juros da dívida pública. A gestão estadual projeta novo déficit para 2027. Os números chamam atenção por representarem uma reversão da tendência observada entre 2019 e 2024, período em que as contas públicas fecharam com superávit. Durante a prestação de contas aos deputados estaduais, em sessão da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), a secretária da Economia, Renata Noleto, relativizou o impacto dos resultados negativos. Segundo ela, os déficits estão sendo absorvidos pela economia acumulada nos anos anteriores. Além disso, Goiás teve sua nota de capacidade de pagamento elevada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), de C para B+.Ainda assim, o governo que assumir em janeiro de 2027 precisará manter atenção às contas públicas para evitar o risco de deterioração fiscal.