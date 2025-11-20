Quando o governo estadual planejou o orçamento de 2025, projetou um superávit de R$ 694,9 milhões. Faltando pouco mais de um mês para o fim do ano, o valor foi recalculado para um déficit de R$ 4,96 bilhões.A diferença consta de um projeto para adequação das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 e 2026, aprovado na Assembleia Legislativa. O déficit já era conhecido há algumas semanas. No início de novembro, o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Nogueira, admitiu, em audiência na própria Alego, que ele estava em R$ 2,46 bilhões, considerando o período de janeiro a agosto deste ano.É a primeira vez, segundo o próprio governo, que os cofres públicos fecharão com receitas menores que as despesas. Em nota técnica, a secretaria cita despesas extraordinárias, como o aporte para pagamento de passivos trabalhistas da Celg Distribuição, a aquisição de helicópteros para a segurança pública, a reforma do Autódromo de Goiânia, e a aquisição de um prédio da Caixa.Segundo a secretaria, o déficit será coberto por parte da “poupança” formada em anos anteriores. É sinal, portanto, de que é hora de redobrar os cuidados com as contas públicas para não comprometer o equilíbrio fiscal.