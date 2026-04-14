A Prefeitura de Goiânia liberou, ontem, o trânsito na Marginal Botafogo. A via havia sido fechada no sábado (11) para a recuperação de um trecho onde uma erosão comprometeu a pista. Chama a atenção a celeridade incomum da obra. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) havia previsto um prazo de até 15 dias, em razão da complexidade da intervenção. A antecipação, segundo a pasta, foi possível graças aos dias sem chuva.\nA pressa para a reabertura da via tem explicação. No primeiro dia útil após a interdição, o trânsito da capital entrou em colapso, com reflexos nas vias adjacentes, mas também na BR-153, que passou a ser utilizada como rota alternativa. É preciso ressaltar, contudo, que a contenção da erosão no local é apenas paliativa, e o Paço Municipal tem ciência disso.\nAinda assim, as intervenções estruturais terão de esperar: a promessa é de que comecem ainda este ano, mas não há cronograma definido nem um conjunto claro de ações. O caos registrado na manhã de ontem deixou um recado preocupante: nas condições atuais, Goiânia é excessivamente dependente da Marginal Botafogo, uma via que expõe a fragilidade de sua infraestrutura viária.