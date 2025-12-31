O ano de 2025 termina com a marca de grandes avanços no campo da inteligência artificial, o que já redunda em importantes progressos em todas as áreas do conhecimento.\nTrata-se de uma nova revolução, que carrega consigo os riscos do mau uso de ferramentas, mas também mudanças que podem ser utilizadas para reduzir desigualdades, elevar a longevidade e melhorar a qualidade de vida.\nO novo ano que começa seguirá rumos imprevisíveis na tecnologia, que poderão contribuir para alterar a história da humanidade, mas ela terá de ser acompanhada pela vontade política para que as mudanças sejam voltadas para a efetiva construção de mais justiça e igualdade.\nUm dos enormes desafios que se apresentam para 2026 são as mudanças climáticas e os efeitos de fenômenos extremos.\nJá presentes no mundo, eles tendem a se agravar espalhando mortes e prejuízos, principalmente entre os vulneráveis. Das mais simples às mais complexas soluções, o mundo precisa se unir em busca de alternativas para redução das causas e efeitos adversos do colapso.