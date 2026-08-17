Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) trouxeram boas notícias para Goiás. A rede estadual alcançou nota 5 no ensino médio, a maior de sua história, o que colocou o Estado em segundo lugar entre as 27 unidades da Federação. Goiânia também figurou entre as capitais com melhor desempenho do País.\nNo caso da rede municipal, a nota 6,6 nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) é a quarta maior do Brasil. Nos anos finais (6º ao 9º ano), Goiânia manteve a nota 5,4. Apenas Teresina superou esse desempenho. Há motivos para comemorar. Porém, ainda existem desafios a serem superados. É o caso, por exemplo, do déficit de profissionais concursados, como mostrou O POPULAR.\nPela primeira vez, a Secretaria Municipal de Educação admitiu a falta de 2,6 mil profissionais, conforme documento enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A carência atinge diferentes níveis da estrutura administrativa. Soma-se a isso a elevada participação de professores temporários na rede.