O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou, na terça-feira (26), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Os dados mostram que Goiás atingiu, em 2024, a faixa de desenvolvimento humano “muito alto”, posicionando-se entre os estados brasileiros com melhor desempenho. O Radar IDHM é composto por indicadores de educação, longevidade e renda. As duas primeiras foram as dimensões que mais impulsionaram o índice goiano. Segundo o estudo, Goiás apresenta uma parcela relevante de adultos com ensino fundamental completo e registra crescimento expressivo entre os jovens que concluem o ensino médio. Em relação à expectativa de vida, o estado mantém um patamar elevado para os padrões brasileiros. Por outro lado, a renda ainda aparece como o ponto mais frágil, com avanço mais lento ao longo do período analisado.Apesar do desempenho positivo, o Pnud aponta a persistência de desigualdades. O IDHM de mulheres e da população negra permanece inferior ao de homens e pessoas brancas. O resultado evidencia que, embora Goiás avance nos indicadores gerais, o desenvolvimento não se distribui de forma equitativa entre todos.