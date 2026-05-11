A Justiça Eleitoral encerrou o período para alistamento e regularização do título no dia 6 de maio. Embora alguns retardatários tenham recebido senhas para atendimento individualizado após o prazo, o balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) indica que a adesão dos jovens no estado foi menor do que em anos anteriores, especialmente entre aqueles de 16 e 17 anos — faixa em que o voto ainda é facultativo.\nEm 2024, 57.435 adolescentes dessa faixa etária procuraram o tribunal para obter o primeiro título de eleitor. Neste ano, 50.819 pessoas com menos de 18 anos se alistaram. A queda é de 11%. Houve diminuição na procura pelo primeiro título também entre os jovens de 18 a 24 anos, faixa em que o voto já é obrigatório.\nUma projeção do Instituto Lamparina, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indica que o pleito deste ano terá a menor participação do eleitorado adolescente desde 2014. A aversão dessa população pode decorrer da falta de identificação com os políticos ou da beligerância ideológica. Qualquer que seja o diagnóstico, o fato é que a apatia dos jovens revela uma democracia menos vibrante e com dificuldade de renovação.