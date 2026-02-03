O POPULAR revelou que as despesas do governo estadual cresceram mais que a arrecadação entre 2019 e 2025. Enquanto os gastos acumularam alta de 34% no período, as receitas avançaram 19%.\nChama a atenção que, até 2024, o estado operou no azul. A tendência se reverteu justamente no último ano completo da gestão Ronaldo Caiado (PSD) — no fim de março, o governador deixará o cargo para o vice, Daniel Vilela (MDB).\nDe 2024 para 2025, o Palácio das Esmeraldas incrementou as despesas em R$ 9,2 bilhões. Já a arrecadação encerrou o ano apenas R$ 1,3 bilhão maior.\nO resultado foi o primeiro déficit primário nas contas do governo desde o início da atual gestão — cálculo que exclui, por exemplo, os juros da dívida. O rombo chegou a R$ 4,4 bilhões, segundo dados da Secretaria da Economia.\nO governo alega que gastou mais em 2025 justamente porque havia feito uma poupança nos seis anos anteriores, período em que ficou isento de parte do pagamento das dívidas — primeiro por uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) e, depois, em razão da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).