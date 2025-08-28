No primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) aplicou 3.591 multas a motoristas por estacionamento irregular em ciclovias e ciclofaixas de Goiânia. A média é de 19 autuações por dia, número bem superior ao registrado em todo o ano passado, quando a média foi de 13 por dia. O desrespeito evidencia a baixa adesão do goianiense a essa política pública positiva, que foi ampliada a partir de 2015. Desde então, várias ruas e avenidas da cidade ganharam trechos preferenciais para ciclistas — apesar da estagnação nas últimas gestões municipais. Em parques, como o Flamboyant, o Vaca Brava e o Areião, localizados em regiões centrais da capital, foram delimitadas faixas para uso exclusivo desse modal aos domingos e feriados.Passada uma década, O POPULAR flagrou diversos veículos estacionados irregularmente nesses locais no último fim de semana — o que mostra que nem mesmo as multas têm sido suficientes para inibir os infratores. O comportamento no trânsito é um bom indicador do grau de cidadania de uma população. Nesse aspecto, os condutores de Goiânia têm sido reprovados repetidamente.