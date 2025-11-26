Rio Verde, município do sudoeste goiano, a 230 quilômetros de Goiânia, foi atingido por uma forte tempestade na segunda-feira (24). As cenas deixadas pelo aguaceiro lembram aquelas rotineiras nas grandes cidades, mas ainda incomuns em municípios de médio e pequeno porte.Pelo menos 14 unidades de saúde foram afetadas, prejudicando o atendimento à população. Carros e pessoas foram arrastados pelas enxurradas, e estabelecimentos comerciais sofreram danos.Além do elevado volume de chuva — mais de 50 milímetros —, a força do vento impressionou, chegando a cerca de 100 quilômetros por hora.O episódio ganha gravidade diante do modelo de crescimento local, semelhante ao da capital, Goiânia: aumento acelerado da população, impulsionado pela expansão do agronegócio a partir da década de 1980; ocupação desordenada do solo; impermeabilização do terreno; e construções às margens de mananciais, sufocando-os e favorecendo transbordamentos — como ocorreu nas imediações do córrego Barreirinhas.O cenário das ruas de Rio Verde após meia hora de chuva é um alerta: nenhuma cidade está imune aos desastres climáticos.