Quem trafega pelas ruas de Goiânia se surpreende com a proliferação rápida de buracos nas ruas, desde que começaram as chuvas mais intensas. Mesmo vias recém-recapeadas já apresentam problemas. Reportagem publicada na edição desta quinta-feira (8) mostra que existem 127 pedidos de tapa-buracos em aberto na Prefeitura de Goiânia, o que dá uma média de 18 por dia.\nEngenheiro de Transportes entrevistado pelo jornal, Maurício Barbosa explica que a drenagem deficiente associada ao envelhecimento, além da espessura do pavimento e o tráfego pesado colaboram para acelerar o processo de deterioração do pavimento. A água entra pelas trincas e fissuras, com o atrito dos carros, atingindo as camadas mais baixas e provocando a abertura de buracos, que em muitos casos se tornam verdadeiras crateras.\nO problema coloca a vida de condutores em risco, além de provocar prejuízos materiais consideráveis. Mais uma vez apresenta-se, portanto, a urgência de se investir em drenagem eficiente e em pavimento de boa qualidade, para que os motoristas não sejam obrigados a enfrentar um verdadeiro rali pelas ruas da capital, submetendo-se a perdas humanas e materiais.