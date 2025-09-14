Reportagem nesta edição revela que, um ano depois de inaugurado, o BRT ainda não proporcionou ganhos no tempo de viagem, como prometido.\nO aumento na velocidade média do transporte coletivo é considerado um fator indispensável para estimular seu uso e elevar a competitividade em relação aos veículos individuais.\nÉ incontestável que houve melhorias substanciais no sistema da Grande Goiânia, com frota renovada, redução da lotação e mais conforto para os usuários.\nForam feitos também investimentos na estrutura semafórica, para garantir a sincronia, chamada de “metronização”.\nO projeto, no entanto, implantado parcialmente, não resultou em benefícios importantes para agilizar as viagens.\nÉ indispensável, portanto, que seja mantido o foco nas melhorias, com avaliações constantes e planejamento responsável, para que seja possível atingir o grau de excelência desejado.