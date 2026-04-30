Após uma articulação política, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), conseguiu destravar a votação do Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal.\nO projeto prevê que Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais), Centros Integrados de Atenção Médico Sanitária (Ciams), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e outras instalações recebam valores mensais para obras simples e compras de itens de baixo custo.\nDe acordo com o texto, que ainda tem de passar pelo plenário, cada gestor terá R$ 200 mil por ano para reparos estruturais e manutenção. Como são 117 unidades, o valor global é de R$ 23,4 milhões para o primeiro ano.\nO repasse direto elimina a complexidade dos processos licitatórios. Caso os recursos sejam bem geridos, pode haver melhoria nas estruturas.