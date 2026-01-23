Fatos registrados pelo POPULAR desde o início da semana voltaram a escancarar a falta de habilidade da Prefeitura de Goiânia em lidar com a população em situação de rua. Sem um local definitivo para acolher esse público, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasdh) bate cabeça, e as pessoas têm sido levadas de um lado para o outro.\nA antiga sede do Centro POP, no Setor Sul, já carecia de condições mínimas. Transferida para o Setor Aeroporto, a unidade enfrenta resistência de vizinhos.\nA situação se agravou nos últimos dias, quando a Semasdh decidiu instalar um abrigo provisório no Conjunto Residencial Aruanã 3. Mais uma vez, houve pressão da vizinhança. Na noite de quarta-feira (21), cerca de 50 homens que seriam acolhidos ali, foram levados, de última hora, para o Setor Campinas.\nSegundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, esse grupo cresceu 84% em três anos, em Goiânia. O tamanho do problema, portanto, contraindica improvisos.