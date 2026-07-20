O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, deve ser assegurado de forma integral. Contudo, quase 40 anos após a promulgação da Carta, ainda são notórias as falhas na assistência à população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) — constatação que não diminui os méritos da rede pública.Em Goiânia, o atendimento à saúde bucal é um exemplo dessas lacunas. A cobertura atual na capital é a menor dos últimos dez anos. O cálculo considera a população potencialmente atendida pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (PSF) e pelas unidades de atenção primária. Em teoria, qualquer cidadão deveria conseguir atendimento odontológico em um centro de saúde ou em unidades do PSF. Na prática, isso não ocorre. O POPULAR visitou vários locais sem dentistas ou sem condições adequadas para recebê-los e garantir o atendimento.A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alega ter herdado uma estrutura sucateada da gestão anterior. A justificativa tem fundamento, mas já se passaram um ano e sete meses desde a posse da atual administração. Portanto, já houve tempo suficiente para resolver ao menos parte do problema.