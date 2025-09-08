A Prefeitura deu início à fiscalização para apurar se as distribuidoras de bebidas estão cumprindo o horário estabelecido por meio de decreto. O balanço da primeira ação dos fiscais apontou o fechamento de 10 lojas entre 28 visitadas. De acordo com a regra que entrou em vigor há pouco mais de 30 dias, esse tipo de comércio não pode servir os clientes no local no período de meia-noite a 4h59. Nesse intervalo é permitido apenas serviço de delivery. Além do descumprimento de horários, em muitos pontos da cidade é visível que alguns comerciantes ignoram o código de postura, instalando mesas em calçadas e até mesmo nas ruas, tirando espaços de pedestres e veículos. O uso de som automotivo, bem como a intensa movimentação de pessoas num ambiente impróprio para isso, gera desconforto para a vizinhança. A adequação à norma é fundamental para que esses comerciantes continuem prestando essencial serviço à população, garantindo, assim, a manutenção de seus negócios e o atendimento das necessidades de seus clientes. É importante a manutenção da fiscalização, bem como a colaboração dos empresários no sentido de não tentar burlar a lei, como uma falsa alteração na classificação do estabelecimento, o que foi percebido nas primeiras apurações.