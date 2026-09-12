A operação do BRT Norte-Sul, em Goiânia, completou dois anos, após quase uma década de obras marcadas por constantes atrasos. Desde então, houve avanços significativos, mas ainda persistem entraves, entre eles a conclusão de todo o trajeto planejado. O trecho atualmente em funcionamento tem 17 quilômetros e liga o Terminal Recanto do Bosque, na região noroeste da capital, ao Terminal Isidória, na região sul. O corredor tem quatro terminais, além das plataformas de embarque e desembarque. O investimento trouxe mais conforto aos passageiros, tanto nas estações quanto nos ônibus, alguns deles 100% elétricos. As novas estruturas também oferecem mais segurança. Nesta sexta-feira (11), a Prefeitura anunciou novas medidas para reduzir o tempo de viagem, como a metronização, sistema que dá prioridade aos ônibus nos cruzamentos semaforizados, e linhas expressas. Também foi citada a retomada das obras do segundo trecho, que chegará ao Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Esses investimentos devem ser tratados como prioridade, uma vez que o transporte público é essencial para a cidade, pois contribui para a mobilidade urbana e ajuda a garantir o direito de ir e vir de todos.