A última edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada na semana passada, trouxe dados positivos para Goiás. O estado atingiu a menor taxa de analfabetismo da história: 3,5% entre a população com 15 anos ou mais.Além de ser inferior à média nacional (4,9%), o índice goiano vem apresentando queda contínua. Em 2023, por exemplo, a taxa de analfabetismo no estado era de 4%, segundo o IBGE.Apesar dos bons indicadores gerais, a Pnad mostra que ainda existem gargalos importantes. A proporção de analfabetos é significativamente maior entre pretos e pardos do que entre brancos, além de ser mais elevada entre pessoas com 40 anos ou mais. Também persistem índices de escolarização abaixo da meta na faixa etária de 0 a 3 anos, assim como desafios relacionados à frequência no ensino médio.Os dados da Pnad indicam, portanto, que prefeituras goianas e o governo estadual ainda têm frentes prioritárias de atuação: a ampliação de vagas na educação infantil; o reforço da alfabetização de adultos — etapa que historicamente tem ficado à margem —; e o estímulo ao ingresso e à permanência no ensino médio, um momento decisivo na vida escolar.