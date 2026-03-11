Há dez dias, Estados Unidos e Israel iniciaram uma série de ataques ao Irã, que logo partiu para o contra-ataque. Nos dias seguintes, outros países foram atingidos, como Líbano, Bahrein, Catar e Jordânia.Como ocorre nesse tipo de conflito, os efeitos não ficam restritos às nações diretamente envolvidas — sobretudo quando o epicentro está em uma região estratégica como o Oriente Médio, por sua importância logística das reservas de petróleo.A volatilidade da commodity tem sido intensa. O preço do barril chegou a US$ 120, para despencar abaixo de US$ 90 pouco depois. Não há como prever qual será o movimento futuro.Em Goiás, distribuidoras elevaram o preço do diesel em até 40%. Consumidores já começam a sentir o peso nas bombas: no interior, há postos cobrando R$ 8,99 pelo litro. Caso esses patamares sejam mantidos, será inevitável um novo ciclo de alta em cadeia sobre outros produtos.A depender da duração dos combates, os efeitos tendem a ser ainda mais profundos. O Oriente Médio é um importante importador de grãos goianos e, na via inversa, fornece adubos e produtos químicos ao estado.Pouco tempo após o tarifaço dos EUA, o setor produtivo goiano se vê diante de um novo desafio.