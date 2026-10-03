Neste domingo (4), 5,1 milhões de moradores de Goiás têm um encontro com a própria cidadania. Eles poderão escolher 41 deputados estaduais, o governador do Estado, 17 deputados federais, dois senadores e o presidente da República. É a oportunidade mais igualitária que o cidadão tem de influenciar diretamente os rumos do País. Infelizmente, a campanha nacional orbitou escândalos e deixou de lado os grandes temas do País. Com dois candidatos centrais (Lula, o incumbente, e Flávio Bolsonaro, seu principal adversário segundo as pesquisas), os demais pouco conseguiram atrair a atenção do eleitor. Em Goiás, faça-se justiça, os candidatos ao Palácio das Esmeraldas participaram de debates e sabatinas e usaram a propaganda eleitoral para apresentar trajetórias e planos de governo. Contudo, em muitos momentos, foram ofuscados pelo acirramento da disputa nacional. Para o Legislativo, a tarefa do eleitor é mais árdua. Pela característica da campanha e pela pulverização das candidaturas, cabe a ele pesquisar perfis e propostas daqueles que serão seus representantes. A democracia exige uma atitude ativa, e essa é uma virtude. Bom voto.