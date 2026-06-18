Após mais de 20 anos de espera, o governo federal finalmente lançou o edital para a construção do Anel Viário da Grande Goiânia, também chamado de Contorno Leste. O documento foi divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Ministério dos Transportes e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).\nComo adiantou O POPULAR, o trecho de 44 quilômetros ligará Hidrolândia à saída de Goiânia para Teresópolis de Goiás, passando por Senador Canedo. Dessa forma, parte do tráfego que hoje percorre o trecho urbano da BR-153, na região metropolitana da capital, será desviada.\nO projeto inclui pontes, viadutos e conexões com outras rodovias e com locais de grande fluxo, como o Aeroporto Internacional de Goiânia e a Universidade Federal de Goiás. O custo estimado é de R$ 948,4 milhões, e a obra deverá ser concluída em três anos, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação.