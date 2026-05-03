Indicadores do Panorama de Dados Educacionais, divulgados pela organização Todos pela Educação, mostram que Goiás, apesar do avanço na última década, está abaixo da média nacional no porcentual de matrículas na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no ensino médio. O estado tinha 13% dos alunos na modalidade no ano passado, enquanto que o País registrava 20%. O Piauí é destaque nesse ranking, com 69%. Ao todo, 11 unidades federativas ficaram acima da média nacional. Portanto, Goiás tem um caminho a percorrer. E tem potencial para isso. A rede estadual conta com 291 escolas que ofertam EPT e atende 75,5% dos estudantes matriculados. O demais 24,5% estão nas 26 unidades federais pertencentes ao Instituto Federal de Goiás (IFG) e Instituto Federal Goiano (IF Goiano). Num cenário no qual o mercado de trabalho tem dificuldades para preencher vagas por falta de mão de obra especializada, a formação de estudantes nos cursos técnicos e profissionalizantes precisa ser incentivada para suprir essa demanda. Além de fortalecer a rede educacional, é necessário apresentar melhor essa modalidade de ensino aos alunos e às suas famílias, pois se trata de uma área do ensino que oferece um futuro profissional promissor.