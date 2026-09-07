Reportagem publicada na superedição do fim de semana aborda um grande desafio que está sendo ignorado por boa parte dos candidatos: o rápido envelhecimento da população em Goiás, como em todo o Brasil. O processo ocorre em uma velocidade sem precedentes. A matéria revela que um a cada sete goianos é idoso, o que corresponde a 14% da população.\nAo longo dos anos, esse ritmo será ainda mais intenso, impondo aos novos gestores políticas públicas e soluções que atendam à demanda do grande grupo etário. A mudança demográfica acelerada amplia a pressão sobre serviços de saúde, segurança, previdência e assistência social, exigindo uma complexa preparação dos setores, com investimentos na saúde primária, por exemplo, para conter a escalada de doenças crônicas.\nTambém a infraestrutura urbana das cidades deve se adaptar à nova realidade, com espaços adequados em praças, calçadas, iluminação e transporte que acolham os idosos. A disparada de crimes virtuais é outro aspecto que chama atenção e pede a criação de cursos de treinamento para impedir golpes contra pessoas de mais idade. Esses são apenas alguns exemplos da transformação em curso e da necessidade de planos de governo que abordem tais demandas.