O abandono da estrutura do antigo Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Chico Mendes, no Jardim Brasil — região leste de Goiânia — evidencia o descaso com o patrimônio público e com a história de uma comunidade, além de representar negligência com a segurança e a saúde pública. A edificação, construída em uma área de 5,7 mil metros quadrados, está sem uso desde 2022, quando a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) encerrou as atividades no local, alegando falta de demanda. Desde então, a estrutura — atualmente sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração (Sead) — vem se deteriorando. Além do mato alto e das janelas e portas quebradas, o local tem sido alvo de invasões e pode ser fonte de insetos, o que preocupa a vizinhança, como O POPULAR mostrou nesta quinta-feira (2). Atualmente, está em andamento o processo de devolução do colégio à Prefeitura, proprietária original. No entanto, a situação se agrava diante da lentidão da burocracia. Enquanto o impasse se arrasta, o que era para ser um espaço de aprendizado e convivência se transforma em símbolo de abandono — e a comunidade fica à espera de uma solução.