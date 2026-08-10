Reportagem na edição do fim de semana mostra que Goiás tem seis escolas do ensino médio entre as dez com melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. Todas as unidades são do interior do estado e obtiveram pontuação entre 7,6 e 7,9, após um processo contínuo de ascensão. Com modelos diferentes de gestão, elas usam estratégias em comum que certamente contribuíram para seu sucesso. Entre eles, o acompanhamento individual dos alunos, simulados e reforço escolar, benefícios que podem fazer a diferença no aprendizado e desempenho dos estudantes. Lamentável, no entanto, que essa não seja a realidade geral do estado. Existem graves problemas nas carreiras e salários dos professores, além de escolas em más condições estruturais. A situação é pior nas unidades públicas, o que torna desigual a possibilidade de competição no mercado de trabalho, aprofundando ciclos de pobreza. Os exemplos das unidades que se destacaram no ranking do Ideb nacional devem ser replicados por toda a rede, permitindo que Goiás avance cada vez mais na educação de qualidade, contenha a evasão e garanta oportunidades iguais de crescimento profissional.