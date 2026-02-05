O ano letivo começou há uma semana e a rede municipal de educação volta a conviver com a falta de servidores. Há, inclusive, escolas que correm o risco de ter de reduzir a carga horária, conforme O POPULAR mostrou na terça-feira (11).Documentos obtidos pela reportagem revelam pedidos de reforço no quadro de profissionais em algumas unidades. Em uma delas, a diretora solicita o encerramento antecipado das atividades por duas vezes. Na primeira, a sugestão é de que elas terminem às 14 horas. Na segunda, a gestora pede que o fim do expediente ocorra às 13 horas. A justificativa é que há apenas cinco professores para atender a dez turmas em um período.Apesar de haver um cadastro de reserva do último concurso da área, realizado em 2024, a adesão às convocações mais recentes foi pequena. Além disso, o certame expira no próximo dia 20. A SME prepara uma seleção simplificada, mas, até lá, tem recorrido reiteradamente a contratos temporários para suprir o déficit. No entanto, como o próprio nome indica, essa é uma solução provisória. O que alunos e familiares precisam é de uma solução definitiva, para que o lado mais frágil — o estudante — não seja prejudicado em sua formação.