Lançada há seis anos e com apenas 29% da obra executada, a construção da Casa da Mulher Brasileira, em Goiânia, será enfim retomada. A Prefeitura da capital abriu nova licitação e espera concluir o projeto em dois anos. Os trabalhos foram paralisados em consequência de inúmeros atrasos por parte da empresa contratada, culminando na rescisão do contrato, em novembro do ano passado.O esqueleto do grande prédio representa muito na capital de um estado que lidera os rankings de feminicídio no País. A Casa da Mulher Brasileira tem como finalidade principal fortalecer a política de enfrentamento à violência contra a mulher. A unidade reunirá no mesmo local serviços jurídicos, policiais, de acolhimento, alojamento e ações para autonomia econômica das vítimas. A conclusão do centro de atendimento é uma iniciativa inadiável diante dos números crescentes de agressões físicas, psicológicas e financeiras registrados em Goiás . A assistência humanizada, quando ataca os problemas de forma abrangente, oferecendo às vítimas a oportunidade de sair de casa e garantir sua autonomia, pode mudar a vida de muitas mulheres e evitar a morte de outras várias.