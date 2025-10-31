A declaração do governador Ronaldo Caiado, em entrevista ao POPULAR, e reportagem do jornalista Márcio Leijoto, ambas publicadas na edição de quinta-feira (30), mostram como é intensa a migração de membros de facções em Goiás para os morros cariocas. Caiado afirmou que 47 integrantes do crime organizado saíram de território goiano para as comunidades dominadas por traficantes. Em sequência de notícias publicadas pelo jornal, é possível confirmar que há vários casos de criminosos ou suspeitos que buscaram refúgio no estado fluminense, sob condições como pagamentos mensais pela “hospedagem”. Alguns foram presos e outros encontram-se foragidos. Os casos são mais uma prova da expansão das facções, que acumulam poderio bélico e financeiro, interferindo em áreas da política, da religião e da economia, como revelou a operação Carbono Oculto. A ação, realizada graças à parceria de diferentes órgãos, investigou os vários elos da cadeia de combustível controlados pelo crime organizado, incluindo fraudes, adulteração, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A clara expansão dos grupos, que lucram com a violência e o vício, exigem medidas coordenadas, inteligentes e que atinjam a origem do crime.